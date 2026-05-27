Selon Lukaku, toute la Belgique réclamait Thierry Henry au poste de sélectionneur

From Bruxelles with love . À un peu moins de trois semaines de l’entrée en lice de la Belgique en Coupe du monde face à l’Égypte (15 juin à 21 heures), le patron Romelu Lukaku a pris la parole . Le recordman de buts de la sélection belge (89 goals en 124 caps) s’est confié lors d’un long entretien accordé à La Dernière Heure , quotidien belge généraliste et francophone. Il est notamment revenu sur l’après-Roberto Martinez en 2023 et révèle que tout le monde militait pour… Thierry Henry.

Pour l’attaquant du Napoli, c’est très clair : Titi Henry était « l’homme de la situation » après le fiasco des Diables Rouges au Mondial 2022 (élimination dès les poules). « Tout le monde disait : « C’est Henry qu’il nous faut. » Il allait nous responsabiliser pour nos erreurs. Quand tu ambitionnes le sommet, tu n’as pas envie qu’on te caresse tout le temps dans le sens du poil » , raconte l’ancien de Chelsea. Ex-adjoint de Roberto Martinez à la tête de la Belgique, le champion du monde 98 a visiblement laissé de bons souvenirs aux voisins belges.…

VM pour SOFOOT.com