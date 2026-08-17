Sergio Busquets lance déjà sa carrière de coach à Barcelone

On le voyait gros comme un camion. Huit mois après le dernier match de sa carrière de joueur, à l’Inter Miami, Sergio Busquets embraye avec un début de carrière en tant que coach.

Ce sera en tant qu’assistant de la réserve de son club de toujours, au FC Barcelone , a annoncé ce lundi le club catalan. Le troisième joueur le plus capé de son histoire (722 matchs) retrouve donc à 38 ans un poste en son sein, aux côtés de Juliano Belletti, lui aussi ancien de la maison.…

NB pour SOFOOT.com