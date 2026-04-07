Le capitaine de l'Union dit non à l'extrême droite

En voilà un qui ne partira jamais en vacances avec Dani Carvajal. Le défenseur et capitaine de l’Union saint-gilloise Christian Burgess assure qu’il ne se verrait pas jouer dans un club dont les supporters ont des valeurs trop éloignées des siennes .

« Il y a des clubs dont les supporters sont, disons, d’extrême droite. Ce serait très difficile pour moi de jouer dans l’un de ces clubs », avouait l’Anglais pour la DH avant la victoire des siens face à Saint-Trond pour le lancement des derniers play-off de l’histoire de la Jupiler Pro League.…

EA pour SOFOOT.com