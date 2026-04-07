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« Les tribunes expriment ce qui flotte dans la société espagnole »
information fournie par So Foot 07/04/2026 à 16:37

« Les tribunes expriment ce qui flotte dans la société espagnole »

« Les tribunes expriment ce qui flotte dans la société espagnole »

Mardi dernier, des chants racistes et islamophobes ont retenti plusieurs fois dans les tribunes du RCDE Stadium lors du match amical Espagne-Egypte. Écrivain et journaliste spécialisé sur la société et la politique espagnole, Sergio del Molino estime qu'il n'y a rien de surprenant dans ces injures malgré un gouvernement se voulant progressiste.

Les chants racistes et islamophobes survenus lors d’Espagne-Egypte suscitent de nombreuses interrogations à l’étranger car l’Espagne est considérée comme un pays progressiste à bien des égards. Que révèlent ce comportement sur la société espagnole ?

Cela ne me surprend pas vraiment. La société espagnole, comme toutes les sociétés européennes, recèle un racisme populaire qui s’est toujours manifesté à l’encontre des musulmans, des « Maures », comme on les a toujours appelés. C’est très répandu, même si cela ne se voit pas tant. Dans des domaines comme le football, cela se révèle de manière beaucoup plus brutale. Mais ce racisme existe et c’est celui que Vox (parti d’extrême-droite qui gagne en influence en Espagne, NDLR) exploite actuellement. Ce qui est surprenant aujourd’hui en Espagne, c’est que ce racisme n’est pas quelque chose qui est sanctionné publiquement. Jusqu’à récemment, il était très mal vu de l’afficher, mais depuis que Vox est entré dans les gouvernements et les parlements, une légitimité a été donnée à l’insulte et à l’expression raciste, ce qui n’existait pas auparavant. C’est le résultat d’une normalisation du racisme qui est probablement liée à la situation de l’Espagne ces dernières années. Avant, il était impensable de voir une telle chose en Espagne, et maintenant c’est assez courant.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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