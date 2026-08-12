Serge Aurier retrouve le RC Lens

Pas encore guez ? Serge Aurier revient au RC Lens, plus de 14 ans après son départ . Celui qui évoluait au sein du club artois de ses 13 à 19 ans va redécouvrir les équipes jeunes des Sang et Or en intégrant le staff des U15 masculins, en qualité d’entraîneur adjoint , a annoncé ce mardi le club qui disputera la C1 cette saison.

L’ancien latéral droit du PSG (2014-2017) n’a pas encore officiellement pris sa retraite sportive et sort d’une expérience au Persepolis FC, en Iran, où il n’avait joué que cinq matchs, tous avant le début de la guerre avec les États-Unis.…

NB pour SOFOOT.com