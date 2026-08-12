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L'équipe type de l'éclipse
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 12:11
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L'équipe type de l'éclipse

L'équipe type de l'éclipse

Ce mercredi 12 août à 19h18, le coup d'envoi de l'éclipse sera donné par Dame Nature. Les protège-tibias seront troqués contre des lunettes de protection afin d'admirer en toute sécurité la Lune passer devant le Soleil. Une finale rare à disputer pour cette équipe type en quête d'une première étoile.

Gardien

Rascar Capac : Une momie qui envoie une boule de cristal avant l’éclipse du Temple du Soleil, en voilà un gardien pour la sélection égyptienne.

Défenseurs

Richard Wright : Membre éminent des Pink Floyd, et donc crédité sur le titre Eclipse , le claviériste a joué latéral droit au Pink Floyd football club. The Dark Side of the foot.

Par Mathis Blineau-Choëmet, aveuglé pour SOFOOT.com

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