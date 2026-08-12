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Gerónimo Rulli passe à l'heure anglaise
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 12:28
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Gerónimo Rulli passe à l'heure anglaise

Gerónimo Rulli passe à l'heure anglaise

Les aventures de Gerónimo Stitlon Rulli à Manchester. À la recherche d’un numéro 2 pour suppléer Gianluigi Donnarumma, Manchester City a trouvé sa nouvelle doublure. À quelques jours du début de la saison, le club anglais s’est attaché les services de Gerónimo Rulli. Le champion du monde argentin s’est lié aux Citizens jusqu’en 2028. Le portier est de retour dans la ville d’Oasis après son passage éphémère en 2016. À l’époque, il avait signé à City pour 4 millions de livres sans disputer aucune rencontre.

Deux saisons à l’OM et puis s’en va

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Rulli quitte donc l’Olympique de Marseille au bout de deux saisons où il aura alterné entre le très haut et le très bas . Après Estudiantes, Maldonado, la Real Sociedad, Manchester City, Montpellier, Villarreal, l’Ajax Amsterdam et l’OM, Gerónimo Rulli poursuit sa carrière dans le nord-ouest de l’Angleterre. À propos de ces différentes expériences, le communiqué des SkyBlues affirme que « Rulli affiche un CV riche et impressionnant. »

MBC pour SOFOOT.com

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