Chelsea met sous contrat un 42e joueur
Chavarien changer ? Pep Chavarría devient le 42 e joueur sous contrat de Chelsea en signant jusqu’en 2031 en provenance du Rayo Vallecano. Jamais convoqué avec le Roja , l’Espagnol est le 4ᵉ latéral gauche de l’effectif, le seul de plus de 22 ans (28), et sera en concurrence avec Jorrel Hato (20 ans, 36 matchs avec les Blues la saison dernière) pour être titulaire dans le onze de Xabi Alonso après le départ de Marc Cucurella.
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