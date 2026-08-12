 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea met sous contrat un 42e joueur
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 12:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Chelsea met sous contrat un 42e joueur

Chelsea met sous contrat un 42e joueur

Chavarien changer ? Pep Chavarría devient le 42 e joueur sous contrat de Chelsea en signant jusqu’en 2031 en provenance du Rayo Vallecano. Jamais convoqué avec le Roja , l’Espagnol est le 4ᵉ latéral gauche de l’effectif, le seul de plus de 22 ans (28), et sera en concurrence avec Jorrel Hato (20 ans, 36 matchs avec les Blues la saison dernière) pour être titulaire dans le onze de Xabi Alonso après le départ de Marc Cucurella.

Embed t.co…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un champion du monde à l'AS Roma
    Un champion du monde à l'AS Roma
    information fournie par So Foot 12.08.2026 12:38 

    Le défunt pape François remplacé par un autre Argentin à Rome. Nahuel Molina, joueur aux 119 matchs avec l’Atletico Madrid, s’est officiellement engagé ce mercredi avec l’AS Roma jusqu’en 2030 . L’international argentin rejoint l’Italie pour 13 patates avec 5 en ... Lire la suite

  • L'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, avant le début d'un match amical contre le RCD Majorque, à Palma de Majorque, le 8 août 2026 ( AFP / JAIME REINA )
    Supercoupe d'Europe: un premier trophée en jeu pour le PSG face à Aston Villa
    information fournie par AFP 12.08.2026 12:30 

    Après une saison riche en titres, le PSG a encore l'occasion de remplir son armoire à trophées dès sa reprise, avec un premier rendez-vous en Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, mercredi à Salzbourg (21h00/19h00 GMT). Pour Luis Enrique, qui a récupéré par vagues ... Lire la suite

  • Gerónimo Rulli passe à l'heure anglaise
    Gerónimo Rulli passe à l'heure anglaise
    information fournie par So Foot 12.08.2026 12:28 

    Les aventures de Gerónimo Stitlon Rulli à Manchester. À la recherche d’un numéro 2 pour suppléer Gianluigi Donnarumma, Manchester City a trouvé sa nouvelle doublure. À quelques jours du début de la saison, le club anglais s’est attaché les services de Gerónimo ... Lire la suite

  • L'équipe type de l'éclipse
    L'équipe type de l'éclipse
    information fournie par So Foot 12.08.2026 12:11 

    Ce mercredi 12 août à 19h18, le coup d'envoi de l'éclipse sera donné par Dame Nature. Les protège-tibias seront troqués contre des lunettes de protection afin d'admirer en toute sécurité la Lune passer devant le Soleil. Une finale rare à disputer pour cette équipe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank