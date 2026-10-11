Serge Aurier raconte la remontada

Après les fausses excuses, la mauvaise foi de Serge Aurier. L’ancien du PSG était l’invité de l’émission Détective Mathoux de Canal+. L’Ivoirien a été questionné sur la remontada contre le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions 2016/2017 (6-1). À la question, « Vous pensez que c’est possible d’en prendre six ce jour-là ? », Aurier a osé répondre d’un « non » bref. Et si Serge, ton équipe en a bien encaissé 6 ce soir-là !

« On rentre dans l’histoire »

Entré en fin de match, le latéral droit confirme que son entraîneur Unai Emery l’avait prévenu de faire attention dans son dos. Cette consigne n’a pas été suivie par le principal concerné, en partie coupable d’avoir laissé Sergi Roberto partir dans le no man’s land sur le sixième but. Alors, responsable ou pas ? « Non, à ce moment-là, je suis plus dégoûté de l’élimination , rétorque-t-il . Et surtout qu’on rentre dans l’histoire. Il y avait un Neymar en feu à ce moment-là qui avait pris le match à son compte. » …

MBC pour SOFOOT.com