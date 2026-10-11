L'OM n’a pas demandé à Igor Paixao de réduire son salaire

Ouf, Paixao va pouvoir survivre avec ses 350 000 € brut par mois. Ces dernières semaines, le président de l’Olympique de Marseille Stéphane Richard laissait sous-entendre que ses joueurs allaient devoir réduire leur salaire. Une baisse liée à la cure d’austérité de l’OM, toujours englué dans des problèmes financiers, surveillés, qui plus est, par la DNCG. L’attaquant marseillais Igor Paixao, lui, n’a pas reçu une telle demande.

« S’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire »

Dans une interview pour Canal + diffusée ce dimanche, le Brésilien affirme que la direction ne l’a pas convoqué pour évoquer une réduction de son salaire. « Ils n’ont pas discuté de baisse de salaire avec moi. S’il faut réduire son salaire pour aider le club, c’est la meilleure chose à faire et ensuite l’augmenter » , ajoute celui qui ne perd pas le nord. Prêt selon ses mots à baisser son salaire de 350 000 € brut par mois, Paixao estime « qu’il faut juste avoir une discussion et décider de la meilleure manière de faire ça. » …

MBC pour SOFOOT.com