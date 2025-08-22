Serge Aurier forfait six mois à cause d'un virus ?

Après avoir galéré à retrouver un club pendant un an, Serge Aurier s’est finalement engagé en Iran avec le Persépolis FC fin juillet. L’ancien du PSG ne devrait cependant pas faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs dans l’immédiat : l’Ivoirien a récemment contracté une hépatite B et ne devrait pas retrouver les terrains avant février prochain , selon les informations du journaliste iranien Erfan Hoseiny.

Le latéral droit de 32 ans devra passer par six mois de traitement médical afin de guérir de la maladie et espérer (enfin) jouer son premier match sous les couleurs de son nouveau club. Vrai coup dur quand on sait que le contrat de Serge Aurier se termine l’été prochain (malgré une option pour une année supplémentaire).…

ARM pour SOFOOT.com