Daniel Bravo suspendu
Après les excuses, la punition. À la suite de ses propos polémiques pendant le match opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1 et qui s’est terminé par un nul à quatre buts, Daniel Bravo a été suspendu de ses fonctions par Bein Sports avec effet immédiat .
Communiqué Officiel ⬇️https://t.co/rrcuThKYOK…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer