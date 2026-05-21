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Septième titre en onze ans pour le Club Bruges
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 22:56

Septième titre en onze ans pour le Club Bruges

Septième titre en onze ans pour le Club Bruges

La domination est définitivement outrageuse. L’an prochain, le Club Bruges pourra ajouter une deuxième étoile à son maillot , grâce à ce vingtième titre de champion. Celui-ci a été acquis dans la souffrance, ce jeudi soir, à la faveur d’un match nul sur le terrain du FC Malinois (2-2). Le corner direct de Myron van Brederode à la 87 e minute n’a rien changé car, dans le même temps, l’Union saint-gilloise n’a pas réussi à s’imposer du côté de La Gantoise, en raison, notamment d’un but refusé dans les derniers instants.

Depuis 2016, le Club dévore tout sur la scène nationale. Depuis 2016, la superteam des Bleu et Noir a remporté sept fois la Jupiler Pro League . Seuls Anderlecht, Genk, l’Antwerp et l’Union ont réussi à inscrire leur nom sur le trophée durant cette période. Après avoir laissé leur couronne l’an passé aux Apaches, les Gazelles la reprennent et foncent toujours plus vers les sommets.…

EL pour SOFOOT.com

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