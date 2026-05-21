Le nouvel entraîneur de Toulouse est connu

La data room a parlé. Après le départ de Carles Martínez Novell, en poste depuis 2023, Toulouse a trouvé son nouvel entraîneur. Alors que le nom d’Olivier Pantaloni avait fuité, le club qui a axé son renouveau sur des transferts inattendus venants des quatre coins du monde a plutôt opté pour le Danois Jens Berthel Askou .

Un globe-trotter qui ne tient pas en place

À 43 ans, ce dernier sort d’une expérience concluante au Motherwell FC, en Écosse. En plus de cinq clubs de son pays natal, il a déjà bourlingué en s’asseyant sur le banc du HB Tórshavn (Îles Féroé), de l’IFK Göteborg (Suède) et du Sparta Prague (Tchéquie). Il s’agira donc de sa première virée dans le big 5 européen .…

EL pour SOFOOT.com