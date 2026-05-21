La liste de la Norvège pour la Coupe du monde, avec Haaland et Ødegaard
Devant, c’est du lourd. Adversaire de la France lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, la Norvège a dévoilé sa liste, ce jeudi. Sans grosse surprise, les trois stars de la sélection sont bien là : l’inarrêtable Erling Haaland, le majestueux Martin Ødegaard et l’inclassable Alexander Sørloth.
Norway is coming 🇳🇴 pic.twitter.com/1mOq0sppyw…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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