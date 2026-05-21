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Cristiano Ronaldo enfin sacré champion d’Arabie saoudite
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 21:59

Cristiano Ronaldo enfin sacré champion d’Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo enfin sacré champion d’Arabie saoudite

SIUUUUUUUUUUU !!! Vice-champion en 2023 et 2024, Cristiano Ronaldo a enfin débloqué son compteur en Saudi Pro League avec Al-Nassr . Ce jeudi, le Portugais a prouvé qu’il n’était pas finito en inscrivant un doublé contre Damac (4-1) pour assurer le titre à son club. Le Nadi Al-Shams , lui, remporte son dixième trophée dans la compétition, le premier depuis 2019.

Mané et Coman aussi décisifs

Al-Hilal, deuxième du classement et à portée de fusil d’Al-Nassr avait rapidement mis la pression dans ce duel à distance, mais les coéquipiers de CR7 n’ont pas tremblé . Sadio Mané et Kingsley Coman avaient permis aux Jaune et Bleu de faire le break, avant que le capitaine brille à son tour.…

EL pour SOFOOT.com

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