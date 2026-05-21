Macron réunit mardi "l'Equipe de France de l'électricité" pour accompagner l'électrification

Le président Emmanuel Macron à l'Elysée, le 21 mai 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Emmanuel Macron va réunir mardi à l'Elysée "l'Equipe de France de l'électricité", un aréopage d'acteurs et d'entreprises qui présenteront des solutions pour accompagner et faciliter l'électrification de la France, une initiative qui vient compléter le plan déjà annoncé par le gouvernement.

L'événement réunira des entreprises de différents secteurs (énergie, distribution, BTP...) mais aussi les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité RTE et Enedis, et des fédérations comme la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC), selon l'Elysée.

"Il y a de la place pour augmenter massivement la consommation d'électricité, être indépendant d'un point de vue énergétique", indique-t-on à l'Elysée. L'objectif de cette réunion est de "s'inscrire dans une dynamique de consommation d'électricité, pour montrer l'ensemble des solutions qui existent et qui sont accessibles pour passer des trajectoires au concret", ajoute-t-on.

Pour les particuliers, les intervenants présenteront des solutions pour changer de véhicule électrique, électrifier le chauffage, etc. et pour les industriels, les leviers disponibles pour décarboner une flotte de véhicules ou de poids lourds, les moyens de production, etc.

A titre d'exemple, l'Elysée cite l'initiative d'EDF qui a annoncé en avril un plan à 240 millions d'euros pour accélérer le passage à l'électrique des ménages modestes et de petites entreprises, et soutenir l'implantation d'activités gourmandes en électricité, dont les centres de données.

L'événement réunira des entreprises de différents secteurs (énergie, distribution, BTP...) mais aussi les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité RTE et Enedis, des fédérations comme la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC).