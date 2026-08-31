Sept petits matchs et puis s'en va : Sampoali rate son retour en Argentine
Sampa comme tout. Jorge Sampaoli n’a pas franchement réussi son retour dans le foot argentin. Et c’est un euphémisme de le dire comme ça. Nommé à la tête de l’Atlético Talleres le 7 juillet dernier, l’ancien sélectionneur national n’est déjà plus l’entraîneur des Albiazules . Un bilan catastrophique d’une seule petite victoire, de deux nuls et de quatre défaites en sept matchs a suffi pour faire tomber la tête du coach argentin. Le club de Córdoba pointe également à la dernière place de la poule A du tournoi de clôture du championnat argentin.
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