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Le Barça en passe de recruter un très jeune défenseur allemand
information fournie par So Foot 31/08/2026 à 12:16
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Le Barça en passe de recruter un très jeune défenseur allemand

Le Barça en passe de recruter un très jeune défenseur allemand

Le FC Barcelone prépare déjà l’avenir. Le club catalan va recruter Mikael Baza, défenseur allemand du Hambourg SV âgé de seulement 16 ans . Le joueur, né en 2010, va ainsi quitter l’Allemagne pour rallier l’Espagne, afin de signer un contrat de 3 ans une fois la visite médicale bouclée, annonce Sky Sport Germany, qui le qualifie par ailleurs de « grand espoir » .

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