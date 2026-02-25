Sept matchs du Mondial 2026, dont Norvège-France, pourraient être délocalisés

La barbe. Alors que le Gillette Stadium, enceinte de 65 000 places situé dans la banlieue de Boston, doit accueillir sept matchs de la prochaine Coupe du monde, dont le Norvège-France du 26 juin, les plans de la FIFA pourraient être chamboulés à quelques mois du début de la compétition .

Comme le rapporte Bloomberg , la petite commune de Foxborough , où se trouve le stade en question, refuse de prendre en charge les dépenses « prévues pour la police et la sécurité publique » . Et pour cause, la facture s’élève à 7,8 millions de dollars , un peu salé pour cette commune de 18 000 âmes : « Ce n’est pas la responsabilité de la ville » , a déclaré Bill Yukna, président du conseil municipal de Foxborough.…

CMF pour SOFOOT.com