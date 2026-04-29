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Sept matchs de suspension pour avoir insulté un arbitre
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 17:37

Sept matchs de suspension pour avoir insulté un arbitre

Sept matchs de suspension pour avoir insulté un arbitre

La Fédération espagnole est impitoyable. Après les 13 matchs de suspension infligés à Esteban Andrada, la RFEF a lourdement sanctionné Isi Palazón , attaquant du Rayo Vallecano, à cause de son comportement lors du match de Liga contre la Real Sociedad (3-3) , dimanche dernier.

Strasbourg sait à quoi s’en tenir

Le numéro 7 du Rayo, sorti en cours de partie, a pris un carton rouge quelques instants après le coup de sifflet final pour avoir contesté les décisions arbitrales. Suite à cette expulsion, le joueur de 31 ans s’est mis à insulter l’arbitre : « Vous êtes un scélérat. » Ces propos ont obligé la RFEF à le suspendre pour sept rencontres . Isi Palazón ne peut donc plus rejouer de la saison en championnat. Mais il sera bien présent pour la double confrontation contre Strasbourg, en demi-finale de Ligue Conférence (30 avril et 7 mai).…

CT pour SOFOOT.com

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