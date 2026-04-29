Le spectateur coupable d’insultes racistes envers Rashford prend cher

Ces personnes n’ont rien à faire dans un stade. Et ça tombe bien, elles n’y sont plus les bienvenues ! Ce mercredi, le tribunal provincial d’Oviedo a condamné un spectateur accusé d’avoir proféré des insultes racistes envers Marcus Rashford . Reconnu coupable d’ « atteinte à la dignité humaine pour des motifs racistes » , l’homme a été condamné à neuf mois de prison , rapporte le Mundo Deportivo . De plus, il ne pourra pas se rendre dans un stade de football, quelle que soit la division, pendant trois ans.

Un pas dans la bonne direction

Il s’agit de la 11 e condamnation pour de tels faits depuis 2020 en Espagne, où ce genre d’acte est encore fréquent. Pour éradiquer le problème, La Liga s’engage à lancer des poursuites à chaque cas de racisme dans un stade . L’un des derniers cas qui a beaucoup fait parler s’est déroulé lors du match amical entre l’Espagne et l’Égypte, où plusieurs « supporters » avaient chanté « Qui ne saute pas est musulman » .…

EA pour SOFOOT.com