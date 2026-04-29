Kvaratskhelia dans un cercle très fermé en Ligue des champions

Kvara parmi les plus grands. Auteur d’une nouvelle prestation ébouriffante lors de la demi-finale aller démentielle entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Khvicha Kvaratskhelia a intégré un cercle très fermé .

Comme son grand pote Dembélé

Déjà déterminant lors des doubles confrontations face à Chelsea (trois buts) et Liverpool (un but et une passe décisive), le Géorgien a remis ça contre l’ogre munichois en s’offrant un nouveau doublé pour porter son total à 10 buts en 14 matchs de Ligue des champions cette saison. Selon Opta, l’ancien Napolitain est devenu seulement le quatrième joueur de l’histoire à être impliqué au minimum sur un but lors de six matchs consécutifs (ou plus) en phase à élimination directe de la C1 depuis que les 8 es de finale ont été instaurés en 2003-2004.…

VM pour SOFOOT.com