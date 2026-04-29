Aux Pays-Bas, une rencontre va devoir reprendre pour 42 secondes

Certains chipotent vraiment pour pas grand-chose. Les petits clubs amateurs de Zwolle et Hengelo devront rejouer 42 secondes de leur match, à la suite d’une erreur d’arbitrage. Tout remonte au 18 avril, lorsque les deux équipes s’affrontaient dans un match spectaculaire soldé par un 3-3.

Jusqu’ici tout allait bien, mais dans les derniers instants de la rencontre, monsieur l’arbitre Fijke Hoogendijk a décidé de sanctionner une seconde fois un attaquant de Zwolle , mais a oublié de l’exclure du terrain.…

AR pour SOFOOT.com