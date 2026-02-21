Sepp Blatter critique Donald Trump et Gianni Infantino

Sepp Blatter a bientôt 90 ans, une santé fragile, mais toujours deux-trois punchlines en stock. L’ancien président de la FIFA, interrogé en longueur par Radio-Canada, ne mâche pas ses mots à propos de la Coupe du monde à venir et des deux hommes qui font tout pour attirer la lumière sur eux en marge de cet événement : Donald Trump et Gianni Infantino , l’actuel président de la FIFA. « La FIFA a d’abord changé en mal. Et du mal en pire. Et maintenant, c’est pire qu’avant , glisse Blatter (…) Le Mondial 2026, c’est money, money, money. Ces deux-là (Donald Trump et Gianni Infantino, ndlr) sont là pour que la Coupe du monde rapporte le plus de bénéfices. Mais ça n’a jamais été le but d’une Coupe du monde. »

Blatter n’a visiblement pas non plus apprécié le famuex « Prix de la Paix » de la FIFA créé et remis à Donald Trump des mains de son successeur à la tête de l’instance mondiale : « On n’a jamais vu une chose pareille, ce n’est pas possible. On joue pour la paix. Ce n’est pas à (la FIFA) de donner un prix de la paix. Le football est un événement social, culturel et populaire. Faire maintenant du football de la politique, car c’est ce qui se fait grandement, pour moi, c’est incompréhensible .» …

AC pour SOFOOT.com