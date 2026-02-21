JO 2026-Jeanmonnot et Desloges porte-drapeaux de la France pour la cérémonie de clôture

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km
La biathlète Lou Jeanmonnot et le fondeur Mathis Desloges ont été désignés samedi porte-drapeaux de la délégation française pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Milan-Cortina qui aura lieu dimanche à Vérone, a annoncé le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Lou Jeanmonnot, 27 ans, a décroché quatre médailles pour ses premiers Jeux avec l'or du relais féminin et du relais mixte, l'argent de l'individuel et le bronze du sprint.
"J'étais déjà un peu en train de pleurer. Ça m'a touchée. Émotionnellement, j'étais déjà bien entamée et ça m'a rajouté une caisse", a-t-elle souri dans une déclaration transmise par le CNOSF. "Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère que le moment sera fou et beau."
Mathis Desloges, 23 ans, a marqué les Jeux de son empreinte en ski de fond avec trois médailles d'argent sur le skiathlon, le 10 km individuel libre et sur le relais masculin.
"C'est un immense honneur. Trois médailles d'argent puis porte-drapeau de la cérémonie de clôture, c'est assez fou", a-t-il réagi. "Voir que c'est un skieur de fond qui va porter le drapeau, j'en suis vraiment fier."
