JO 2026-Jeanmonnot et Desloges porte-drapeaux de la France pour la cérémonie de clôture
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 17:27

Biathlon - Départ groupé femmes 12,5 km

La biathlète ‌Lou Jeanmonnot et le fondeur Mathis Desloges ont ​été désignés samedi porte-drapeaux de la délégation française pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques ​de Milan-Cortina qui aura lieu dimanche à Vérone, a annoncé ​le Comité national olympique ⁠et sportif français (CNOSF).

Lou Jeanmonnot, 27 ans, a décroché ‌quatre médailles pour ses premiers Jeux avec l'or du relais féminin et du ​relais mixte, ‌l'argent de l'individuel et le bronze ⁠du sprint.

"J'étais déjà un peu en train de pleurer. Ça m'a touchée. Émotionnellement, j'étais déjà bien ⁠entamée et ‌ça m'a rajouté une caisse", a-t-elle souri ⁠dans une déclaration transmise par le CNOSF. "Je ‌ne sais pas à quoi m'attendre. ⁠J'espère que le moment sera fou et ⁠beau."

Mathis Desloges, ‌23 ans, a marqué les Jeux de son ​empreinte en ski de ‌fond avec trois médailles d'argent sur le skiathlon, le 10 km ​individuel libre et sur le relais masculin.

"C'est un immense honneur. Trois médailles d'argent ⁠puis porte-drapeau de la cérémonie de clôture, c'est assez fou", a-t-il réagi. "Voir que c'est un skieur de fond qui va porter le drapeau, j'en suis vraiment fier."

(Rédigé par Vincent Daheron, édité ​par Zhifan Liu)

Sport
