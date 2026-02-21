Le Bayern se fait peur mais assure l'essentiel face à Francfort

Bayern Munich 3-2 Eintracht Francfort

Buts : Pavlovic (15 e ), Kane (20 e , 28 e ) pour le FCB // Burkardt (76 e , sp), Kalimuendo (86 e ) pour la SGE

Comme d’hab’, il ne fallait pas arriver en retard. Cette fois-ci, on ne parle pas forcément du public, mais plutôt de l’adversaire. En 20 minutes, le Bayern fait le break face à une Eintracht qui manque un deuxième succès d’affilée en se réveillant à seulement cinq minutes de la pause, lorsque Jean-Mattéo Bahoya allume le premier pétard des siens. A la pause, le Bayern mène 3-0, puis se rendort et manque de se faire peur en encaissant en dix minutes un penalty de Johnny Bukardt, puis un but-casquette d’Arnaud Kalimuendo, sur lequel Jonas Urbig a un peu trop joué avec le feu.…

JD pour SOFOOT.com