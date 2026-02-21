 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026-Le biathlon français conclut sa quinzaine par un doublé, le ski alpinisme en or
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 17:56

Biathlon - Cérémonie de remise des prix du départ groupé féminin 12,5 km

Biathlon - Cérémonie de remise des prix du départ groupé féminin 12,5 km

L'avant-dernière journée des Jeux olympiques de Milan-Cortina a été prolifique samedi ‌pour la France avec le titre du relais mixte de ski alpinisme et le doublé sur la mass start féminine de biathlon.

La délégation française ​totalise désormais 23 médailles, dont huit en or.

Le biathlon français a conclu une quinzaine de rêve par une nouvelle performance remarquable. Océane Michelon et Julia Simon, dans cet ordre, ont réalisé le doublé sur la mass start.

La première s'est imposée pour remporter à 23 ans son premier titre olympique ​en individuel après son sacre sur le relais féminin. Elle avait également été médaillée d'argent sur le sprint.

En argent, Julia Simon a, elle, empoché une quatrième médaille dans ces Jeux de ​Milan-Cortina après ses victoires sur l'individuel et les relais mixte et féminin. ⁠Avec sa médaille d'argent sur le relais mixte de 2022 à Pékin, elle devient la Française la plus médaillée aux Jeux, été ‌et hiver confondus, à égalité avec la judoka Clarisse Agbegnenou et l'escrimeuse Laura Flessel.

Avec 13 médailles, dont six en or, en 11 courses au total, l'équipe de France de biathlon a pulvérisé son record sur une édition des ​Jeux, qui avait été établi quatre ans plus tôt (7). ‌Il n'y a que lors de la poursuite féminine que la France n'est pas montée sur le ⁠podium.

Un peu plus tôt dans la journée, Emily Harrop et Thibault Anselmet ont ravi le premier titre olympique de relais mixte de ski alpinisme. Respectivement en argent et en bronze sur le sprint jeudi, pour l'entrée de cette discipline aux Jeux, les Français de 28 ans ont pris ⁠leur revanche pour monter sur ‌la plus haute marche du podium.

Doubles champions du monde en titre de ce format, ils ont assumé leur statut ⁠de favoris et permis à l'équipe de France de ski alpinisme de récolter trois médailles en autant de courses sur la piste de Bormio (Italie).

KLAEBO ‌DANS LA LÉGENDE

Au lendemain de la quatrième place de Marielle Berger Sabbatel, les hommes du ski cross n'ont pas fait ⁠mieux. Aucun des quatre Tricolores au départ n'a atteint la finale, le dernier en lice, Terence Tchiknavorian, ⁠ayant été éliminé en demi-finales.

Melvin Tchiknavorian ‌et Evan Klufts ont été sortis dès les huitièmes de finale tandis que Youri Duplessis-Kergomard a été éliminé en quarts de finale.

L'équipe de France ​de ski cross repart sans médaille pour la troisième édition consécutive.

Engagés dans la ‌finale de la mass start, les patineurs de vitesse Timothy Loubineaud et Mathieu Belloir n'ont pas réalisé d'exploit et la première médaille française dans la discipline devra encore ​attendre. Le premier, quatrième du 10.000 m et cinquième du 5.000 m dans ces Jeux, a terminé 11e.

Son compatriote a pris la septième position.

Dans la matinée, le fondeur norvégien Johannes Klaebo a continué d'écrire l'histoire. En remportant le 50 km classique, devant deux de ses compatriotes, ⁠il est devenu le premier athlète à décrocher six médailles d'or dans la même édition des Jeux d'hiver, le tout en six courses.

Avec 11 titres au total dans sa carrière, l'athlète de 29 ans n'est plus dépassé que par le nageur américain Michael Phelps, qui compte 23 médailles d'or.

Le Français Théo Schely a échoué au pied du podium de ce 50 km classique tandis que Victor Lovera a pris la huitième place. Mathis Desloges, par ailleurs désigné porte-drapeau pour la cérémonie de clôture avec la biathlète Lou Jeanmonnot, a terminé 33e, juste devant son coéquipier Hugo ​Lapalus.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Salon de l'Agriculture à Paris le 21 février 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Au Salon de l'agriculture, les cloches et la viande mais pas les vaches
    information fournie par AFP 21.02.2026 19:12 

    Le son enregistré des cloches d'alpage accueillant le visiteur dès l'entrée pourra-t-il faire oublier l'absence de vaches au Salon de l'agriculture ? Visiteurs et agriculteurs voulaient y croire samedi, même si l'ambiance au Hall 1 avait perdu de sa "chaleur" habituelle. ... Lire la suite

  • Des participants à la marche en hommage à Quentin Deranque une semaine après la mort du jeune militant d'extrême droite radicale battu à mort par des membres de l'ultragauche, le 21 février 2026 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    A Lyon, l'ultradroite encadre l'hommage au "camarade" Quentin Deranque
    information fournie par AFP 21.02.2026 19:04 

    Derrière de larges portraits de Quentin Deranque et encadrées par de nombreux policiers, plus de 3.000 personnes ont défilé samedi à Lyon, réclamant "justice" pour ce jeune militant d'extrême droite radicale, battu à mort par des membres de l'ultragauche. Dans ... Lire la suite

  • Lens gâche tout contre Monaco
    Lens gâche tout contre Monaco
    information fournie par So Foot 21.02.2026 18:58 

    Alors qu'il menait encore de deux buts à l'heure de jeu, Lens s'est sabordé en encaissant trois réalisations en neuf minutes top chrono et a vu Monaco s'imposer lors de la 23e journée de Ligue 1. De quoi laisser le Paris Saint-Germain le doubler en tête du classement, ... Lire la suite

  • Julia Simon franchit en tête la ligne d'arrivée du relais féminin, remporté par la France le 18 février aux JO de Milan Cortina. ( AFP / FRANCK FIFE )
    JO: comment la France est devenue la référence mondiale du biathlon
    information fournie par AFP 21.02.2026 18:39 

    Avec 13 médailles dont 6 en or aux Jeux de Milan Cortina, record pulvérisé, la France s'est imposée comme la référence mondiale du biathlon, grâce à la culture de la gagne transmise par ses pionniers, à la densité de son collectif et au travail des techniciens. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank