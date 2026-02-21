JO 2026-Le biathlon français conclut sa quinzaine par un doublé, le ski alpinisme en or

Biathlon - Cérémonie de remise des prix du départ groupé féminin 12,5 km

L'avant-dernière journée des Jeux olympiques de Milan-Cortina a été prolifique samedi ‌pour la France avec le titre du relais mixte de ski alpinisme et le doublé sur la mass start féminine de biathlon.

La délégation française ​totalise désormais 23 médailles, dont huit en or.

Le biathlon français a conclu une quinzaine de rêve par une nouvelle performance remarquable. Océane Michelon et Julia Simon, dans cet ordre, ont réalisé le doublé sur la mass start.

La première s'est imposée pour remporter à 23 ans son premier titre olympique ​en individuel après son sacre sur le relais féminin. Elle avait également été médaillée d'argent sur le sprint.

En argent, Julia Simon a, elle, empoché une quatrième médaille dans ces Jeux de ​Milan-Cortina après ses victoires sur l'individuel et les relais mixte et féminin. ⁠Avec sa médaille d'argent sur le relais mixte de 2022 à Pékin, elle devient la Française la plus médaillée aux Jeux, été ‌et hiver confondus, à égalité avec la judoka Clarisse Agbegnenou et l'escrimeuse Laura Flessel.

Avec 13 médailles, dont six en or, en 11 courses au total, l'équipe de France de biathlon a pulvérisé son record sur une édition des ​Jeux, qui avait été établi quatre ans plus tôt (7). ‌Il n'y a que lors de la poursuite féminine que la France n'est pas montée sur le ⁠podium.

Un peu plus tôt dans la journée, Emily Harrop et Thibault Anselmet ont ravi le premier titre olympique de relais mixte de ski alpinisme. Respectivement en argent et en bronze sur le sprint jeudi, pour l'entrée de cette discipline aux Jeux, les Français de 28 ans ont pris ⁠leur revanche pour monter sur ‌la plus haute marche du podium.

Doubles champions du monde en titre de ce format, ils ont assumé leur statut ⁠de favoris et permis à l'équipe de France de ski alpinisme de récolter trois médailles en autant de courses sur la piste de Bormio (Italie).

KLAEBO ‌DANS LA LÉGENDE

Au lendemain de la quatrième place de Marielle Berger Sabbatel, les hommes du ski cross n'ont pas fait ⁠mieux. Aucun des quatre Tricolores au départ n'a atteint la finale, le dernier en lice, Terence Tchiknavorian, ⁠ayant été éliminé en demi-finales.

Melvin Tchiknavorian ‌et Evan Klufts ont été sortis dès les huitièmes de finale tandis que Youri Duplessis-Kergomard a été éliminé en quarts de finale.

L'équipe de France ​de ski cross repart sans médaille pour la troisième édition consécutive.

Engagés dans la ‌finale de la mass start, les patineurs de vitesse Timothy Loubineaud et Mathieu Belloir n'ont pas réalisé d'exploit et la première médaille française dans la discipline devra encore ​attendre. Le premier, quatrième du 10.000 m et cinquième du 5.000 m dans ces Jeux, a terminé 11e.

Son compatriote a pris la septième position.

Dans la matinée, le fondeur norvégien Johannes Klaebo a continué d'écrire l'histoire. En remportant le 50 km classique, devant deux de ses compatriotes, ⁠il est devenu le premier athlète à décrocher six médailles d'or dans la même édition des Jeux d'hiver, le tout en six courses.

Avec 11 titres au total dans sa carrière, l'athlète de 29 ans n'est plus dépassé que par le nageur américain Michael Phelps, qui compte 23 médailles d'or.

Le Français Théo Schely a échoué au pied du podium de ce 50 km classique tandis que Victor Lovera a pris la huitième place. Mathis Desloges, par ailleurs désigné porte-drapeau pour la cérémonie de clôture avec la biathlète Lou Jeanmonnot, a terminé 33e, juste devant son coéquipier Hugo ​Lapalus.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Zhifan Liu)