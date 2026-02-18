Sénégal-Pérou se jouera… au Stade de France

Le champion d’Afrique va fêter son titre en France. Pour son premier match depuis la finale de la CAN remportée face au Maroc (1-0), le Sénégal va affronter le Pérou en match amical , le 28 mars prochain, à 17 heures. Une affiche étonnante, mais pas plus que le lieu, puisque le théâtre de cette rencontre sera le Stade de France.

Saint-Denis après Lens et Londres

La bande à Sadio Mané a déjà brillé dans l’Hexagone . En octobre 2023, les Lions de la Téranga étaient venus à bout du Cameroun (1-0) à Bollaert. Plus récemment, ils ont entamé leur tournée européenne de rockstars à Londres, où ils avaient été défaits par le Brésil (2-0).…

EL pour SOFOOT.com