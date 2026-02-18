 Aller au contenu principal
Sénégal-Pérou se jouera… au Stade de France
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 14:26

Le champion d’Afrique va fêter son titre en France. Pour son premier match depuis la finale de la CAN remportée face au Maroc (1-0), le Sénégal va affronter le Pérou en match amical , le 28 mars prochain, à 17 heures. Une affiche étonnante, mais pas plus que le lieu, puisque le théâtre de cette rencontre sera le Stade de France.

Saint-Denis après Lens et Londres

La bande à Sadio Mané a déjà brillé dans l’Hexagone . En octobre 2023, les Lions de la Téranga étaient venus à bout du Cameroun (1-0) à Bollaert. Plus récemment, ils ont entamé leur tournée européenne de rockstars à Londres, où ils avaient été défaits par le Brésil (2-0).…

EL pour SOFOOT.com

