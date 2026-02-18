JO 2026/Ski alpin: L'Américaine Mikaela Shiffrin en or sur le slalom, son troisième titre olympique

La médaillée d'or américaine Mikaela Shiffrin célèbre sa victoire sur le podium

Mikaela Shiffrin ‌a décroché mercredi son troisième titre olympique en remportant le slalom des ​Jeux de Milan-Cortina devant la Suissesse Camille Rast (+ 1''50) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+ 1''71).

L'Américaine de 30 ans, skieuse la plus victorieuse en ​Coupe du monde (108), avait déjà été sacrée sur la spécialité en 2014 à Sotchi (Russie) et sur ​le slalom géant en 2018 à ⁠Pyeongchang (Corée du Sud), où elle avait aussi glané l'argent du combiné. ‌Elle s'est imposée en 1'39''10 au cumul des deux manches, devançant largement ses concurrentes.

L'une des plus grandes skieuses de l'histoire, ​avec sa compatriote Lindsey ‌Vonn, était complètement passée à côté de ses Jeux ⁠2022 à Pékin avec aucune médaille sur les six courses auxquelles elle avait participé. Cette année, à Cortina d'Ampezzo (Italie), Mikaela Shiffrin avait terminé 11e ⁠du slalom géant ‌et au pied du podium du combiné par équipes, où ⁠elle n'avait réalisé que le 15e temps du slalom sur les ‌18 skieuses à l'arrivée.

Mercredi, la quadruple championne du monde de ⁠slalom a largement dominé la première manche avec 82 ⁠centièmes d'avance sur ‌sa dauphine Lena Dürr, qui a enfourché dès le premier piquet de la ​deuxième manche. Elle n'a pas ‌tremblé en refermant le portillon, réalisant même le deuxième temps de la seconde manche.

Mikaela Shiffrin a ​fait respecter la logique après ses sept victoires et sa deuxième place lors des huit courses de la spécialité cet hiver en ⁠Coupe du monde.

Championne du monde en titre du slalom, Camille Rast est montée sur son premier podium aux Jeux avec l'argent tout comme Anna Swenn Larsson, en bronze.

Les Françaises Caitlin McFarlane et Marie Lamure ont terminé respectivement 10e (+ 2''68) et 15e (+ 3''04).

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron, ​édité par Blandine Hénault)