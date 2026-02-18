Habib Beye va pouvoir signer à l'OM

Cette fois-ci, c’est la bonne. Alors que Habib Beye a été écarté de son poste d’entraîneur par le Stade rennais le 9 février dernier, son licenciement définitif traînait en longueur, les deux parties ne trouvant pas d’accord.

Après l’échec d’une procédure de conciliation devant la commission juridique de la Ligue mardi après-midi, la phase de blocage semble enfin terminée : comme le rapportent RMC Sport et L’Équipe , Rennes a finalement notifié Habib Beye de son licenciement ce mercredi après-midi .…

CMF pour SOFOOT.com