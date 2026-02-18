 Aller au contenu principal
Affaire Prestianni-Vinícius : Benfica soutient son joueur
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 15:35

La riposte est arrivée . À la suite de l’annonce d’une enquête de l’UEFA pour déterminer les faits autour des présumées insultes racistes de Gianluca Prestianni contre Vinícius Júnior, tout le monde attendait la réponse de Benfica .

À travers un communiqué publié sur le site officiel, le club portugais met les choses au clair : « Le Sport Lisboa e Benfica réitère également son soutien et sa confiance totale dans la version présentée par le joueur Gianluca Prestianni, dont la conduite au service du club a toujours été guidée par le respect des adversaires, des institutions et des principes qui définissent l’identité du Benfica. Le club déplore la campagne de diffamation dont le joueur a été victime . »…

AR pour SOFOOT.com

