Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon

Aussi réussie d’un point de vue organisationnel que frustrante sur le plan du jeu, la finale de la CAN 2025 met aux prises les deux nations qui pouvaient objectivement se présenter comme étant les mieux armées du continent. Si les hôtes marocains ont une occasion unique d’entrer dans la légende du Royaume, les solides Sénégalais ne demandent qu’à gâcher la fête. Et si ce dimanche nous offrait enfin le match d’anthologie que ce tournoi mérite ?

Toutes nos excuses auprès d’Anne-Sophie Lapix, Mac Lesggy et Julien Courbet. Ce dimanche, pas de 20.10 , pas de E=M6 , pas de Capital au programme. Au lieu d’un reportage titré « Plus proche, moins cher : Carrefour et Leclerc relancent le match ! », la 6 va devoir faire de la place dans sa grille à un choc qui vaudra cher entre deux sélections aux ambitions très proches. En effet, c’est en clair que le public hexagonal pourra suivre la baston entre Sénégal et Maroc, en finale de la 35 e Coupe d’Afrique des nations. L’épilogue d’un mois de compétition qui, pour les plus initiés et sur les différents canaux de Bein, a charrié son lot de drama, de Robert Malm et de plans aériens sur des stades flambant neufs.

Certains ont osé en parler comme de « la CAN la plus relevée de l’histoire » . Si on se borne aux infrastructures, à l’organisation au poil (à l’arrivée des Sénégalais à la gare de Rabat près) et aux favoris répondant présents, l’édition marocaine n’a pas à rougir, loin de là. Mais pour se faire une place durable dans les annales, il aurait fallu un brin plus de surprises, d’audace tactique et surtout de matchs ayant la capacité de décrocher les mâchoires. Les demi-finales comme l’ensemble de la phase finale ont pu notamment nous laisser sur notre faim (allez si, la foudre de Boulbina laissera une petite marque indélébile au fond de nos cervelles). Alors qu’une finale a rarement l’occasion de présenter le scénario le plus emballant, c’est une raison supplémentaire d’en attendre beaucoup de ce duel entre Lions, ceux de la Téranga d’un côté et ceux de l’Atlas de l’autre.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com