 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 23:03

Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon

Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon

Aussi réussie d’un point de vue organisationnel que frustrante sur le plan du jeu, la finale de la CAN 2025 met aux prises les deux nations qui pouvaient objectivement se présenter comme étant les mieux armées du continent. Si les hôtes marocains ont une occasion unique d’entrer dans la légende du Royaume, les solides Sénégalais ne demandent qu’à gâcher la fête. Et si ce dimanche nous offrait enfin le match d’anthologie que ce tournoi mérite ?

Toutes nos excuses auprès d’Anne-Sophie Lapix, Mac Lesggy et Julien Courbet. Ce dimanche, pas de 20.10 , pas de E=M6 , pas de Capital au programme. Au lieu d’un reportage titré « Plus proche, moins cher : Carrefour et Leclerc relancent le match ! », la 6 va devoir faire de la place dans sa grille à un choc qui vaudra cher entre deux sélections aux ambitions très proches. En effet, c’est en clair que le public hexagonal pourra suivre la baston entre Sénégal et Maroc, en finale de la 35 e Coupe d’Afrique des nations. L’épilogue d’un mois de compétition qui, pour les plus initiés et sur les différents canaux de Bein, a charrié son lot de drama, de Robert Malm et de plans aériens sur des stades flambant neufs.

Certains ont osé en parler comme de « la CAN la plus relevée de l’histoire » . Si on se borne aux infrastructures, à l’organisation au poil (à l’arrivée des Sénégalais à la gare de Rabat près) et aux favoris répondant présents, l’édition marocaine n’a pas à rougir, loin de là. Mais pour se faire une place durable dans les annales, il aurait fallu un brin plus de surprises, d’audace tactique et surtout de matchs ayant la capacité de décrocher les mâchoires. Les demi-finales comme l’ensemble de la phase finale ont pu notamment nous laisser sur notre faim (allez si, la foudre de Boulbina laissera une petite marque indélébile au fond de nos cervelles). Alors qu’une finale a rarement l’occasion de présenter le scénario le plus emballant, c’est une raison supplémentaire d’en attendre beaucoup de ce duel entre Lions, ceux de la Téranga d’un côté et ceux de l’Atlas de l’autre.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    information fournie par So Foot 18.01.2026 00:18 

    Show devant. Sans qu’on ne sache toujours pourquoi il est devenu célèbre, IShowSpeed a fait parler de lui en Algérie. Le roi du spectacle, celui qui avait taclé Kaká lors d’un événement caritatif a reçu un drôle d’accueil au stade Nelson-Mandela d’Alger. En tournée ... Lire la suite

  • «Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN
    «Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:56 

    La technique pour chauffer son équipe ? Pape Thiaw s’est plaint de l’organisation du déplacement des Sénégalais à Rabat. Sortis à pied du train qui les emmenait à Rabat ce vendredi, les Lions ont dû marcher quelques mètres sur le parvis avant d’entrer dans le car, ... Lire la suite

  • Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:14 

    Une énorme première mi-temps a permis à l'OM de dérouler à Angers, devenant la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l'accueil de Liverpool en Ligue des champions. Angers 2-5 OM Buts : Sbaï (45 e +2) et Allevinah (90 e +2) pour le Sco // Gouiri ... Lire la suite

  • Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:00 

    Saint-Étienne 1-0 Clermont But : Boakye (55 e ) Une passe décisive, une vraie ! Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Clermont à domicile sur la plus courte des marges grâce à un joli service de Lucas Stassin pour Augustine Boakye : ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank