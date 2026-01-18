 Aller au contenu principal
Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 00:18

Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?

Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?

Show devant. Sans qu’on ne sache toujours pourquoi il est devenu célèbre, IShowSpeed a fait parler de lui en Algérie. Le roi du spectacle, celui qui avait taclé Kaká lors d’un événement caritatif a reçu un drôle d’accueil au stade Nelson-Mandela d’Alger.

En tournée en Afrique pour filmer ses exploits devant les quelque 50 millions d’abos de sa chaîne Youtube, l’Américain a assisté à la Supercoupe d’Algérie, entre le MC Alger et l’USM. Bien accueilli dans la journée, il a été conspué dans le stade. Maillot des Fennecs sur son dos, il a reçu des projectiles le long de la pelouse, notamment des bouteilles et du PQ. Le jeune adulte s’est mis à courir et à se demander un tas de trucs : « Qu’est -ce qu’il se passe ? Je ne suis même pas un ennemi ? Je supporte United ? » Darren Watkins a ensuite mis fin à son stream, appelant sa communauté à ne pas se démoraliser : « Tout était super aujourd’hui, à part les bouteilles jetées. »

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
