 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

«Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 23:56

«Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN

«Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN

La technique pour chauffer son équipe ? Pape Thiaw s’est plaint de l’organisation du déplacement des Sénégalais à Rabat. Sortis à pied du train qui les emmenait à Rabat ce vendredi, les Lions ont dû marcher quelques mètres sur le parvis avant d’entrer dans le car, au milieu de supporters . RFI indique que cette situation a déplu aux Sénégalais. La fédé a immédiatement critiqué l’organisation de la CAN.

Dans un communiqué, elle a avancé quatre points de griefs : le dispositif de la sécurité, l’hébergement, son refus de s’entraîner au même endroit que les Marocains, et la difficulté pour se procurer des billets pour la finale.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    Que se passe-t-il avec IShow Speed en Algérie ?
    information fournie par So Foot 18.01.2026 00:18 

    Show devant. Sans qu’on ne sache toujours pourquoi il est devenu célèbre, IShowSpeed a fait parler de lui en Algérie. Le roi du spectacle, celui qui avait taclé Kaká lors d’un événement caritatif a reçu un drôle d’accueil au stade Nelson-Mandela d’Alger. En tournée ... Lire la suite

  • Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    Avant Liverpool, l'OM profite de la douceur angevine
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:14 

    Une énorme première mi-temps a permis à l'OM de dérouler à Angers, devenant la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l'accueil de Liverpool en Ligue des champions. Angers 2-5 OM Buts : Sbaï (45 e +2) et Allevinah (90 e +2) pour le Sco // Gouiri ... Lire la suite

  • Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon
    Sénégal-Maroc : plus c’est Lion, plus c’est bon
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:03 

    Aussi réussie d’un point de vue organisationnel que frustrante sur le plan du jeu, la finale de la CAN 2025 met aux prises les deux nations qui pouvaient objectivement se présenter comme étant les mieux armées du continent. Si les hôtes marocains ont une occasion ... Lire la suite

  • Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    Une talonnade de Lucas Stassin fait gagner Saint-Étienne
    information fournie par So Foot 17.01.2026 23:00 

    Saint-Étienne 1-0 Clermont But : Boakye (55 e ) Une passe décisive, une vraie ! Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 2, Saint-Étienne a battu Clermont à domicile sur la plus courte des marges grâce à un joli service de Lucas Stassin pour Augustine Boakye : ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank