«Mes joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw se plaint de l'organisation de la CAN

La technique pour chauffer son équipe ? Pape Thiaw s’est plaint de l’organisation du déplacement des Sénégalais à Rabat. Sortis à pied du train qui les emmenait à Rabat ce vendredi, les Lions ont dû marcher quelques mètres sur le parvis avant d’entrer dans le car, au milieu de supporters . RFI indique que cette situation a déplu aux Sénégalais. La fédé a immédiatement critiqué l’organisation de la CAN.

Dans un communiqué, elle a avancé quatre points de griefs : le dispositif de la sécurité, l’hébergement, son refus de s’entraîner au même endroit que les Marocains, et la difficulté pour se procurer des billets pour la finale.…

