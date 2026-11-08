Sénégal-Au moins 21 migrants meurent dans un naufrage

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort après le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes sénégalaises, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur.

Les autorités avaient secouru un survivant et repêché 21 corps samedi soir, a précisé le ministère dans un communiqué publié sur X.

L'accident s'est produit au large de Kébémer, une ville située à environ 180 km au nord de Dakar.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient tandis que les autorités recherchaient d'éventuels survivants supplémentaires.

L'embarcation transportait des personnes tentant de migrer de manière irrégulière, ajoute le communiqué, qui ne précise pas combien de personnes se trouvaient à bord.

Des milliers de personnes ont péri ces dernières années en tentant de rejoindre les îles Canaries espagnoles depuis l'Afrique de l'Ouest, dont 635 au cours des cinq premiers mois de cette année, selon l'organisation de défense des droits des migrants Walking Borders.

(Clément Bonnerot; version française Nicolas Delame)