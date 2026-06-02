Sem Chastel : « L’homosexualité dans le foot, c’est un peu le jeu du roi du silence »

Sem Chastel : « L’homosexualité dans le foot, c’est un peu le jeu du roi du silence »

Entre romance queer et football professionnel, Sem Chastel signe avec Forever First un récit inédit dans le paysage français qui paraîtra le 11 juin prochain en librairie. À travers l’histoire fictive de deux joueurs professionnels, l’autrice interroge la culture du silence qui entoure encore l’homosexualité dans le football masculin.

Comment l’idée d’écrire sur le football t’est venue à l’esprit ?

Je suis de la région marseillaise, le foot est important ici, c’est toute une culture ! J’ai grandi à cent mètres du Vélodrome. Le foot me berce depuis ma naissance, je voyais la ville vivre au rythme des matchs de l’OM, les rues étaient remplies les jours de match. C’est peut-être pour ça que lorsque je lisais des romances sur le foot américain, j’étais un peu frustrée car je me disais que ce n’était pas ça, le vrai foot ( Rires. ) Je lis beaucoup de romances sportives dans l’univers du hockey et du football américain par exemple, et j’en cherchais une qui traite du foot européen. C’est très rare, et encore plus avec des clubs français. Avant le début du projet, l’une de mes bêta-lectrices m’avait mis le pied à l’étrier en me disant « Qui d’autre que toi pourrait écrire une romance dans le foot ? » …

Sortie en librairie du roman Forever First le 11 juin prochain. Déjà disponible au format numérique.

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com