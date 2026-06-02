Espagne : le calma avant la tempête

Désigné comme gagnant le plus probable du prochain Mondial, l’Espagne a tous les arguments pour se broder une deuxième étoile cet été. Mais plusieurs éléments montrent que la Roja n’est pas aussi favorite que les superordinateurs ne le prédisent : des retours de dernière minute, des cadres fatigués... et une communication un peu trop confiante.

Plus d’une chance sur deux d’arriver en quarts, une sur trois d’atteindre les demies, une sur quatre d’aller jusqu’en finale… et très exactement 16,1% de chances de soulever la Coupe du monde. Pour Opta, cela ne fait aucun doute : l’Espagne est le favori incontestable au sacre mondial. Dans cet autre tournoi qu’est celui des prédictions, les champions d’Europe trônent largement devant d’autres favoris comme l’équipe de France (13%), l’Angleterre (11,2%) et l’Argentine (10,4%), tenante du titre.

Cette dernière année, le terrain était lui aussi unanime. Lors des derniers rassemblements, l’Espagne a tour à tour étrillé ses adversaires, distribuant des scores de tennis dans son groupe qualificatif pour le Mondial (cinq victoires sur six, 21 buts marqués pour seulement deux encaissés), et n’a pour rappel, plus perdu un match (hors T.A.B) depuis plus de deux ans (un amical perdu contre la Colombie en mars 2024). Sur le papier, ça en jette. Mais le superordinateur du statisticien a sûrement oublié de prendre en compte quelques éléments, qui auraient sans doute remis l’Espagne au niveau des autres prétendants, et non comme ultra-favori. À savoir des stars tout juste de retour, des joueurs clés en manque de rythme ou encore des choix de liste étonnants. Un calma s’impose donc.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com