Selon vous, le Ballon d'or peut encore échapper au PSG

C’est ce qui a tout de suite frappé lorsque la liste des nommés pour le Ballon d’or 2025 est tombée : avec 9 représentants parmi les 30 noms, le Paris Saint-Germain, sacré champion d’Europe fin mai, est omniprésent. Il y a Ousmane Dembélé évidemment, mais aussi Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Gianluigi Donnarumma et enfin Nuno Mendes. Une performance inédite pour un club français, qu’une seule équipe en Europe avait réussie par le passé – le Real Madrid en 2018 –, et qui pose une question : « le Ballon d’or peut-il échapper aux joueurs du PSG ? » Dans le sondage que nous vous avons proposé, vous avez été 58 % à répondre… oui .

« Yamal m’a bluffé à chaque fois »

Il est vrai que la concurrence, en particulier un certain Lamine Yamal, a des choses à dire. Et que le FC Barcelone a l’habitude de cet exercice, comme le sous-entend Xixon , quitte à tendre vers le complotisme : « Oui, parce que le FC Barcelone a beaucoup plus “d’expérience” en matière de “lobbying” que le PSG sur ce sujet. » Concernant le crack de la Masia, RedCard et KarmaFU ne sont pas d’accord : l’un estime que « les perfs de Yamal ont tendance à être un peu surestimées parce qu’il est très jeune » quand l’autre voit dans le gaucher un beau vainqueur : « Je ne regarde pas Barcelone chaque semaine, mais Yamal m’a bluffé à chaque fois, tu sens une tension dès qu’il récupère le ballon. En plus il crève l’écran lors de la double confrontation de la décennie. Dembélé je l’ai défendu longtemps, mais quand il prend la balle, même s’il dribble trois joueurs pour se retrouver en face-à-face, j’ai toujours peur pour les gamins dans les tribunes derrière le but. » …

JB pour SOFOOT.com