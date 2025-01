information fournie par So Foot • 22/01/2025 à 17:51

Selon vous, l’OM est (vraiment) floué par l’arbitrage depuis le début de saison

La communauté marseillaise en force.

Les sorties médiatiques de Medhi Benatia et Pablo Longoria ont entraîné un sondage inévitable, sans doute commandé par Dyle01 , persuadé que la terre entière en veut à son club et que la rédaction est uniquement composée de supporters du PSG (non) : « L’OM est-il vraiment floué par l’arbitrage depuis le début de saison ? »…

RA pour SOFOOT.com