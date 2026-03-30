Selon une étude de la BCE, ce sont les consommateurs et les importateurs américains qui sont les plus touchés par les droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les consommateurs et les importateurs américains prennent la grande majorité du coup financier des droits de douane, mais les volumes commerciaux souffrent également, ce qui entraîne un choc négatif pour les exportateurs aussi, selon un article du Bulletin économique de la Banque centrale européenne publié lundi.

Les États-Unis ont imposé une série de droits de douane à la plupart des partenaires commerciaux l'année dernière et les économistes ont débattu pour savoir qui prendrait le plus gros coup après que l'administration Trump ait prédit que les exportateurs paieraient le coût.

"Les exportateurs vers les États-Unis n'absorbent qu'une petite fraction des coûts plus élevés liés aux droits de douane", indique l'étude de la BCE. "Leurs coûts retombent principalement sur les importateurs et les consommateurs nationaux".

Le consommateur américain paie actuellement environ un tiers du coût et, à long terme, cette part pourrait passer à plus de la moitié à mesure que les entreprises américaines épuisent leur capacité à absorber les coûts, a déclaré la BCE.

Cela signifie que les entreprises américaines absorberaient environ 40 % des coûts tarifaires plus élevés à long terme, ajoute l'article.

Mais les exportateurs européens ne sont pas non plus à l'abri, car l'impact estimé des droits de douane sur les volumes d'importation est important, a prédit la BCE.

Le document indique que dans le cas des catégories de produits qui sont encore échangés sous des droits de douane, une augmentation de 10 % des droits entraînerait une baisse de 4,3 % des volumes d'importation.