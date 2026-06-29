Selon Ronald Koeman, Pays-Bas-Maroc est un choc prématuré

Oups, problème de timing . Ronald Koeman aurait préféré croiser le fer avec le Maroc ultérieurement, estimant que les seizièmes de finale, ce n’est pas assez bien pour un choc entre les Oranje et les Lions de l’Atlas : « C’est un match intéressant, c’est dommage qu’il ait déjà lieu car nous sommes deux équipes qui devraient normalement aller plus loin dans le tournoi. Mais c’est ainsi. Ce sera un match très attractif. Nous allons jouer de manière offensive. »

Il faut le dire : le tacticien aux tempes orangées n’a pas vraiment tort. Ce mardi à Monterrey (à 3heures du matin heure française), ce sont deux équipes figurant en haut du classement FIFA (le Maroc est 6 e , les Pays-Bas sont 7 es ) aux styles de jeu tout aussi différents qu’alléchants qui s’affrontent.…

SW pour SOFOOT.com