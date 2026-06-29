Alessandro Longoni au PSG, vice repetita

Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, Denis Franchi et plus récemment Renato Marin : le PSG et les gardiens italiens c'est toute une histoire. Le prochain devrait s’appeler Alessandro Longoni. Né à Côme en 2008, formé au Milan et présenté en Italie comme l’un des plus grands talents de sa génération à son poste. À ce rythme-là, le Campus PSG va finir par ouvrir un rayon portieri italiani .

Côme, Chelsea, Manchester City : plusieurs clubs ont pris la température. Mais c’est Paris qui est en passe de mettre la main dessus. Bon sur sa ligne, à l’aise au pied, déjà très costaud sur penalty : le genre de profil qui coche quelques cases dans un club entraîné par Luis Enrique, où même le gardien doit parfois donner l’impression d’avoir grandi à la Masia. Avec le départ attendu de Renato Marin en prêt, Alessandro Longoni devrait arriver dans un rôle de troisième gardien, avec le groupe pro comme objectif et le temps de grandir sans brûler complètement les étapes.

Dans les pas de Donnarumma

Gardien italien, formé au Milan, qui arrive libre à Paris. Forcément, tout le monde pense à Gianluigi Donnarumma. La comparaison est pratique, un peu facile, mais elle raconte quand même quelque chose. Donnarumma était un ovni du football italien : débuts professionnels à 16 ans, titulaire à 17, capitaine du Milan à 19. Longoni, lui, part avant même que le club rossonero ne lui donne vraiment la possibilité de copier son prédécesseur.…

Par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com