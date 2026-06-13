Selon Mehdi Taremi, le pays hôte doit assumer ses responsabilités

Taremi le porte-parole. Malgré les refus de visas, les tensions diplomatiques liées à la guerre au Moyen-Orient, les menaces de Trump ou encore le déménagement à Tijuana au Mexique, l’Iran va bien disputer cette Coupe du monde.

« La tension est palpable »

Dans une interview à la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de la Team Melli Mehdi Taremi a réagi à l’ensemble de ces heurts : « La tension est palpable, mais je crois fermement que le sport et la politique doivent rester séparés. Le sport est synonyme de respect, de paix et d’unité. Il est évident que La Coupe du Monde, suivie par des milliards de personnes, peut promouvoir ces valeurs ; elle peut œuvrer pour un monde sans conflit, non seulement pour l’Iran, mais pour tous.» …

MBC pour SOFOOT.com