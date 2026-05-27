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Deco pense que la nouvelle génération du Barça peut tout rafler
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 11:54

Deco pense que la nouvelle génération du Barça peut tout rafler

Deco pense que la nouvelle génération du Barça peut tout rafler

Le retour du Barça prime ? En tout cas, son directeur sportif n’est pas loin de l’enflammade totale. Dans un entretien accordé à la BBC, Deco a causé de cette génération de cracks qui lui donne beaucoup d’espoir pour l’avenir : « C’est vrai que nous avons remporté deux Liga, mais ces joueurs veulent gagner davantage. » Le genre de phrase qu’on prononce quand on sait qu’on tient quelque chose.

Merci la jeunesse !

Ces nouveaux visages blaugrana ont la prétention et peut-être le talent de faire remonter les grandes heures du club catalan . Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Alejandro Baldé… : tous sortis de la Masia, tous en train de recoller avec le mythe de ce onze historique aligné face à Levante en 2012 , 100 % maison.…

EM pour SOFOOT.com

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