Les dirigeants du Stade rennais font le bilan et dessinent les contours du mercato d’été

On fait le bilan, calmement. Dix jours après la fin du championnat et la défaite à Marseille, mais surtout après le sacre de Lens en Coupe de France permettant une qualification en Ligue Europa du Stade rennais, les dirigeants du club breton sont revenus sur la saison 2025-2026 tout en se projetant sur celle à venir.

« Le club s’est remis en phase avec l’exigence et les ambitions de ses supporters et j’espère que tout le monde en aura un peu plus la saison prochaine » , a posé le président exécutif Arnaud Pouille au Roazhon Park. L’ancien Lensois n’a pas caché la petite frustration de ne pas avoir profité des faux-pas des concurrents sur la dernière journée pour aller chercher une 3 e place historique : « On aurait préféré avoir cette Coupe d’Europe sans attendre une semaine de plus, mais à la fin d’une saison, on a ce qu’on mérite (…) On a manqué un peu d’expérience commune. »…

Tous propos recueillis par CG

CG, à Rennes pour SOFOOT.com