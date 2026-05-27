 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les dirigeants du Stade rennais font le bilan et dessinent les contours du mercato d’été
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 11:51

Les dirigeants du Stade rennais font le bilan et dessinent les contours du mercato d’été

Les dirigeants du Stade rennais font le bilan et dessinent les contours du mercato d’été

On fait le bilan, calmement. Dix jours après la fin du championnat et la défaite à Marseille, mais surtout après le sacre de Lens en Coupe de France permettant une qualification en Ligue Europa du Stade rennais, les dirigeants du club breton sont revenus sur la saison 2025-2026 tout en se projetant sur celle à venir.

«  Le club s’est remis en phase avec l’exigence et les ambitions de ses supporters et j’espère que tout le monde en aura un peu plus la saison prochaine » , a posé le président exécutif Arnaud Pouille au Roazhon Park. L’ancien Lensois n’a pas caché la petite frustration de ne pas avoir profité des faux-pas des concurrents sur la dernière journée pour aller chercher une 3 e place historique : « On aurait préféré avoir cette Coupe d’Europe sans attendre une semaine de plus, mais à la fin d’une saison, on a ce qu’on mérite (…) On a manqué un peu d’expérience commune. »…

Tous propos recueillis par CG

CG, à Rennes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres
    Ayyoub Bouaddi : pour la gloire de ses terres
    information fournie par So Foot 27.05.2026 13:07 

    Après les pourparlers, les rumeurs et les questions, Ayyoub Bouaddi va officiellement disputer sa première Coupe du monde sous le maillot du Maroc. Annoncé comme le futur de l’équipe de France et adulé par la Ligue 1 après deux saisons sur les terrains, le petit ... Lire la suite

  • Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs
    Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs
    information fournie par So Foot 27.05.2026 12:46 

    Nouvel épisode de violence dans le foot amateur. Un entraîneur du club de Six-Fours Le Brusc a été frappé par un parent lors d’un tournoi organisé par le club du Var dimanche 24 mai. Selon les faits rapportés par ICI Provence, l’éducateur de 48 ans a été violemment ... Lire la suite

  • Où regarder la finale PSG-Arsenal ce samedi ?
    Où regarder la finale PSG-Arsenal ce samedi ?
    information fournie par So Foot 27.05.2026 12:37 

    Budapest ne pourra pas accueillir tout le monde. Ainsi, une bonne partie de la France sera devant sa télé ce samedi 30 mai pour voir le PSG glaner sa deuxième étoile ou Arsenal remporter sa première coupe aux grandes oreilles. Une finale à l’horaire inhabituel, ... Lire la suite

  • Non qualifiée en Ligue des champions, la Juve devra se délester de certains joueurs
    Non qualifiée en Ligue des champions, la Juve devra se délester de certains joueurs
    information fournie par So Foot 27.05.2026 12:11 

    Pas question de jouer au Monopoly cet été du côté de Turin. Sixième de Serie A, la Juventus suivra la Ligue des champions sur son canapé la saison prochaine. Les Bianconeri mettront le bleu de chauffe le jeudi, puisqu’ils se sont au moins qualifiés pour la Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank