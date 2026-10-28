Selon le Financial Times, les dirigeants de Weil prévoient d'annoncer à leurs associés que le cabinet devrait être dissous

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(ajoute la clause de non-responsabilité et le paragraphe d'introduction à partir du paragraphe 2)

La direction du cabinet d'avocats américain Weil, Gotshal & Manges prévoit d'annoncer mercredi après-midi à ses associés que le cabinet devrait être dissous, a rapporté mercredi le Financial Times, après que celui-ci eut peiné à endiguer une vague de départs parmi ses associés.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Weil n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Cette décision marquerait un tournant radical pour l’un des cabinets d’avocats les plus en vue de Wall Street, dont les avocats ont contribué pendant des décennies à mener à bien des faillites, des rachats d’entreprises et des litiges historiques.

Elle viendrait couronner une vague croissante de départs au sein de certains départements du cabinet, qui s’est accélérée ces derniers mois et a culminé cet été et cet automne avec une vague de défections vers des cabinets concurrents.

Dans l’ensemble du secteur juridique, les cabinets, qui regorgent de dossiers liés au capital-investissement, aux litiges et aux transactions, ont de plus en plus souvent eu recours à des packages de rémunération agressifs pour recruter les meilleurs associés, déclenchant ainsi une guerre des talents et rendant même les plus grands cabinets, comme Weil, vulnérables au départ de leurs « faiseurs de pluie ».

Les départs chez Weil ont porté un coup au cœur même de l’activité du cabinet spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et ont laissé des vides difficiles à combler au sein de sa direction.