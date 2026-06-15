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Selon l'agence Yonhap, Starbucks Corée fermera ses magasins plus tôt le 22 juin pour une formation sur l'histoire
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 04:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Starbucks Corée prévoit de fermer ses établissements dans ce pays d'Asie plus tôt le 22 juin afin d'organiser une formation sur l'histoire à l'intention de ses employés, a rapporté lundi l'agence Yonhap.

Le président Chung Yong-jin du conglomérat sud-coréen de distribution Shinsegae 004170.KS , qui gère la filiale coréenne de Starbucks, ainsi que des cadres dirigeants participeront également à cette formation, a précisé Yonhap.

Cette décision fait suite à la vive réaction du public le mois dernier face à une campagne marketing de Starbucks Corée qui évoquait la répression militaire brutale de 1980 contre les manifestants pro-démocratie. Un porte-parole de Starbucks Corée n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter cette information.

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