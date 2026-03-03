Selon Dan Katz du FMI, l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient dépendra de la durée, des dégâts et des coûts de l'énergie

* Le FMI étudie les impacts directs, les dommages causés aux infrastructures, l'énergie, selon Dan Katz

* Katz: une hausse prolongée des prix de l'énergie pourrait déstabiliser les attentes en matière d'inflation

* FMI: les perspectives du PIB mondial pour 2026 sont solides, mais il est trop tôt pour juger de l'impact de la guerre sur la croissance

par David Lawder

L'impact dela guerre au Moyen-Orient sur l'économie mondiale dépendra de sa durée et des dommages causés aux infrastructures et aux industries de la région, en particulier si les augmentations des prix de l'énergie sont de courte durée ou persistantes, a déclaré mardi le numéro deux du Fonds monétaire international. Dan Katz, premier directeur général adjoint du FMI, a déclaré lors de la conférence "Future of Finance" de l'Institut Milken à Washington quesi l'incertitude liée au conflit et l'impact sur les prix de l'énergie se prolongeaient, "je m'attendrais à ce que les banques centrales soient prudentes et réagissent à la situation au fur et à mesure qu'elle se matérialise."

Il a ajouté que le conflit pourrait avoir un impact considérable sur l'économie mondiale à travers toute une série d'indicateurs, qu'il s'agisse de l'inflation, de la croissance et ainsi de suite", mais qu'il était encore trop tôt pour avoir une conviction ferme.

Avant les frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran et les contre-attaques dans la région, le FMI avait prévu

une croissance solide du PIB mondial de 3,3 % en 2026, en dépit des perturbations tarifaires dues en partie à la poursuite du boom des investissements dans l'IA et aux attentes de gains de productivité.

Dan Katz a déclaré que l'impact économique du conflit au Moyen-Orient dépendrait de sa durée et de l'évolution géopolitique.

Plus tôt, le FMI a déclaré qu'il surveillait les perturbations du commerce et de l'activité économique dues au conflit, la hausse des prix de l'énergie et l'augmentation de la volatilité des marchés financiers.

"La situation reste très fluctuante et s'ajoute à un environnement économique mondial déjà incertain", a déclaré le Fonds dans un communiqué publié à Washington.

Dan Katz a indiqué que le FMI examinerait les effets directs du conflit sur la région, notamment les dommages causés aux infrastructures et les perturbations dans des secteurs clés.

"Le tourisme est un secteur important. Le transport aérien. Y a-t-il des dommages physiques aux infrastructures, aux installations de production, et la grande industrie en particulier sur laquelle tout le monde se concentrera est, bien sûr, l'industrie de l'énergie", a-t-il déclaré.

Le pétrole a encore augmenté mardi, l'Iran ayant promis d'attaquer les navires passant par le détroit d'Ormuz. Le pétrole brut Brent LCOc1 , la référence mondiale, a bondi à 83 dollars le baril, soit une hausse de 15 % par rapport à son niveau de vendredi.

Dan Katz a déclaré qu'il s'attendait à ce que les banques centrales "passent outre" une hausse temporaire des prix de l'énergie, étant donné qu'elles se concentrent sur l'inflation de base. Mais les banques centrales pourraient réagir si un choc énergétique plus persistant entraînait "une déstabilisation des attentes en matière d'inflation."

Il a indiqué que le pic d'inflation post-COVID de 2022 était influencé par les impacts énergétiques de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec une plus grande répercussion de l'inflation globale sur l'inflation de base.

"Je suis donc certain que les banques centrales, en réfléchissant à la manière dont la situation géopolitique se traduit sur les marchés de l'énergie, examineront les leçons de la pandémie et verront si elles peuvent les appliquer à la définition de la politique monétaire", a déclaré Dan Katz.