Selon ce joueur, l'AS Monaco n'avait « pas sa place en Ligue des champions »

La douche froide. C’est désormais officiel : l’AS Monaco ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine . Après son revers à Louis-II contre le LOSC (0-1), les joueurs de Pocognoli ne peuvent plus prétendre à une qualification pour la plus belle des compétitions. Une nouvelle qui ne semblait pas surprendre le gardien monégasque, Lukáš Hrádecký , qui expliquait après la rencontre que l’ASM « n’avait pas sa place en Ligue des champions » . Le gardien expérimenté de 36 ans a également reconnu que les joueurs devaient « faire beaucoup mieux » , individuellement comme collectivement.« »

🎙️ Lukas Hradecky : "Nous n’avons pas notre place en Ligue des champions"#beINSPORTS pic.twitter.com/GVQ6KJfePW…

TC pour SOFOOT.com